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    Пыльная буря продолжается в Мангистау

    4 Апреля 2022, 18:39

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Город Актау накрыла пыльная буря. В Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение. Не выходить без острой необходимости на улицу советуют жителям города специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сутками ранее департамент по чрезвычайным ситуациям региона предупреждал об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду. В этой связи в ведомстве порекомендовали жителям без особой необходимости не выходить на улицу, а свои автомобили парковать подальше от деревьев и ненадежных конструкций.

    Как сообщила руководитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области Гульнара Ходжабекова, на данный момент трассы республиканского и областного значения остаются открытыми. Полицейские перешли на усиленный режим работы. Делается это для того, чтобы предотвратить ДТП на дорогах из-за нулевой видимости на фоне пыльной бури. Пыльная буря ожидается в регионе и завтра, 5 апреля.

    «5 апреля на юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на юге области 15-20 м/с. При угрозе штормового ветра следует: провести на балконах и лоджиях ревизию. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», - сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

    Кадр из видео

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Транспорт Безопасность Мангистауская область Общество Погода ДЧС
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