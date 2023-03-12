Пыльная буря поднялась в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на фоне штормового ветра началась пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ветер поднял в воздух песок. На фоне штормового ветра во второй половине воскресенья областной центр и часть районов региона накрыла пыльная буря. Видимость на дорогах и в городе, и на загородных трассах ухудшилась.





В Атырауской области объявлено штормовое предупреждение - в регионе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунды. Местами при порывах скорость ветра может увеличиться.

Департамент полиции просит водителей быть предельно осторожными, отправляясь в путь, соблюдать максимальную дистанцию между автомобилями.



