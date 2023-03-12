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    Пыльная буря поднялась в Атырауской области

    12 Марта 2023, 21:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на фоне штормового ветра началась пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ветер поднял в воздух песок. На фоне штормового ветра во второй половине воскресенья областной центр и часть районов региона накрыла пыльная буря. Видимость на дорогах и в городе, и на загородных трассах ухудшилась.


    В Атырауской области объявлено штормовое предупреждение - в регионе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунды. Местами при порывах скорость ветра может увеличиться.

    Департамент полиции просит водителей быть предельно осторожными, отправляясь в путь, соблюдать максимальную дистанцию между автомобилями.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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