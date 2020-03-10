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Пыльная буря ожидается в Мангистауской области

10 Марта 2020 23:00
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Пыльная буря ожидается в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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11 марта в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с.

В Актау 11 марта ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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