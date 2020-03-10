Новости
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
вчера 22:08
-
-
-
вчера 21:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:24
-
-
вчера 18:58
-
-
вчера 18:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Пыльная буря ожидается в Мангистауской области
10 Марта 2020 23:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеТуманная погода ожидается в столице и в двух областях 11 марта На севере и востоке страны 10 марта прогнозируют осадки Жителей трех областей республики предупредили о шторме
11 марта в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с.
В Актау 11 марта ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Какой будет погода 11 марта в Казахстане
- Туманная погода ожидается в столице и в двух областях 11 марта
- Автомобиль столкнулся с поездом в Мангистауской области
- На севере и востоке страны 10 марта прогнозируют осадки
- Жителей трех областей республики предупредили о шторме
- Снегопад ожидается в Нур-Султане
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047