Пыльная буря ожидается в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

11 марта в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с.

В Актау 11 марта ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.