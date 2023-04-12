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    Пыльная буря обрушилась на Атыраускую область

    12 Апреля 2023, 22:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -Сегодня в Атырау и части районов области на фоне штормового ветра началась пыльная буря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Причина пыльной бури, накрывшей во второй половине дня областной центр и часть районов - штормовой ветер, поднявшийся в воздух мелкий песок. Видимость на городских дорогах и на загородных трассах ухудшилась.

    В Атырауской области объявлено штормовое предупреждение - в регионе порывы ветра могут превышать 20 метров в секунду. Местами при порывах скорость ветра может увеличиться.

    Департамент полиции просит водителей быть предельно осторожными, отправляясь в путь за город, соблюдать максимальную дистанцию между автомобилями как в городе, так и на автотрассах.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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