Пыльная буря накрыла Атыраускую область
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть районов Атырауской области и город Атырау сегодня накрыла пыльная буря, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Пресс- служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области накануне предупредила жителей региона об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду.
Начавшийся с утра ветер поднял в воздух песок и пыль, накрыв часть районов области и город Атырау.
Департамент по ЧС предупреждает жителей города, чтобы они были осторожными, проходя мимо высоких деревьев, под проводами линий электропередачи. В районах водителей просят соблюдать меры предосторожности на дорогах, передвигаясь со светом и соблюдая дистанцию.
Поменялась в регионе и температура. С плюсовых значений в областном центре в части микрорайонов температура опустилась до небольших минусовых значений.
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