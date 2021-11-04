Пыльная буря накрыла Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Часть районов Атырауской области и город Атырау сегодня накрыла пыльная буря, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс- служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области накануне предупредила жителей региона об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Начавшийся с утра ветер поднял в воздух песок и пыль, накрыв часть районов области и город Атырау.

Департамент по ЧС предупреждает жителей города, чтобы они были осторожными, проходя мимо высоких деревьев, под проводами линий электропередачи. В районах водителей просят соблюдать меры предосторожности на дорогах, передвигаясь со светом и соблюдая дистанцию.

Поменялась в регионе и температура. С плюсовых значений в областном центре в части микрорайонов температура опустилась до небольших минусовых значений.