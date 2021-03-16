Пыльная буря накрыла Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атыраускую область накрыла пыльная буря,передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауской области сегодня скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Низовой ветер поднял в воздух массы мелкого песка. Город и часть районов накрыла пыльная буря. Как сообщает департамент по ЧС Атырауской области, штормовой ветер будет бушевать в регионе и 17 марта.

Прогнозируется, что скорость ветра может достигать 23 и более метров в секунду.

Департамент по ЧС региона предупреждает водителей быть осторожными, соблюдать дистанцию. А жителей населенных пунктов остерегаться зданий с крышами большой площади.