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Пыльная буря накрыла Атыраускую область

16 Марта 2021 19:51
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Пыльная буря накрыла Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атыраускую область накрыла пыльная буря,передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Атырауской области сегодня скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Низовой ветер поднял в воздух массы мелкого песка. Город и часть районов накрыла пыльная буря. Как сообщает департамент по ЧС Атырауской области, штормовой ветер будет бушевать в регионе и 17 марта.

Прогнозируется, что скорость ветра может достигать 23 и более метров в секунду.
Департамент по ЧС региона предупреждает водителей быть осторожными, соблюдать дистанцию. А жителей населенных пунктов остерегаться зданий с крышами большой площади.


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#Атырауская область   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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