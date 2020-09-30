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    Пятый внеочередной съезд провела партия «Бірлік»

    30 Сентября 2020, 13:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Бірлік» провела V внеочередной съезд в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В съезде в режиме видеоконференцсвязи приняли участие также представители партии из Алматы, Шымкента и всех регионов.

    Как рассказал председатель партии Серик Султангали, в рамках съезда приняты предложения делегатов, а также членов партии из регионов.

    «Наша партия никогда не ставила себе цель привлекать свое внимание голословными подходами к своей работе. В нашей работе никогда не было конъюнктуры, чтобы понравиться кому-то. Наша партия - партия конкретных дел. «Nur Otan» проводит внутренний праймериз, другие партии активизировались. Понятно, что время требует активности», - отметил председатель партии «Бірлік» Серик Султангали, выступая в ходе съезда.

    Вместе с тем, глава партии прокомментировал и вопрос объединения с партией «Ауыл». Отметим, что ранее сообщалось об отклонении предложения по поводу объединения.

    «Мы, как зрелая партия, уже чувствуем в себе силы и готовы участвовать во всех политических событиях. Но опять-таки принцип нашей партии - не давать голословных обещаний, не быть в глазах избирателей, в глазах народа многообещающими болтунами. Лучше мы с вами, образно говоря, в один аул водопровод проведем, но это будет конкретная работа. Маленькая, но это работа. Если мы с вами какой-то многодетной семье отвезем пару килограммов муки, конфет, какими-то деньгами поможем - это конкретное дело», - отметил С. Султангали.

    В ходе съезда были внесены изменения в Устав партии.

    «Устав общественного объединения политической партии «Бірлік» утвержден 3 февраля 2016 года. В целях обеспечения оперативного принятия решений органами партии и проведения в соответствие с действующим законодательством РК предлагается внести изменения и дополнения в Устав партии. Основными и существенными изменениями Устава являются следующие положения: в целях оперативного принятия решений дополнены полномочия председателя партии «Возможность принятия решения о приеме в партию новых членов»; дополнена компетенция съезда партии; Устав дополнен пунктом, позволяющим проводить заседание съезда партии в режиме видеконференции. В целях обеспечения оперативного принятия решений съезда партии и сокращения административных затрат предусматривается проведение съезда партии в режиме видеоконференцсвязи», - заявил секретарь партии Мурат Кожамкулов.

    Вместе с тем, дополнены компетенция председателя партии, также порядок избрания нового председателя партии в случае досрочного прекращения своих полномочий по собственной инициативе.

    «При подаче председателем партии заявления о досрочном прекращении своих полномочий, Политсоветом избирается исполнительный секретарь, основной задачей которого является обеспечение проведения выборов нового председателя партии», - добавил секретарь партии.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Политические партии
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