Пятый ребенок родился в колонии Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За последние годы в колонии-поселении в Восточно-Казахстанской области пятая осужденная женщина родила ребенка, а более 10 пар создали семью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Виктор и Елена познакомились в колонии. В конце прошлого года они зарегистрировали свой брак и стали семейной парой. Вот теперь их не двое, а трое. Они стали родителями.

«Несмотря на то, что я нахожусь в колонии, для меня это огромное счастье и подарок судьбы. До нашего освобождения дочка будет жить с нами. Здесь для меня и моего ребенка сотрудники колонии создали все условия для проживания, ухода за ребенком. Через четыре месяца нас с мужем ждет свобода», – говорит Елена.

Чтобы поздравить молодых с пополнением в семье, представители учреждения с цветами и шариками встретили молодую маму в роддоме.

«Не стоит забывать, что это и для администрации учреждения радостный момент. Создание семьи и рождение детей для лиц, отбывающих наказание, являются мощным стимулом для дальнейшей ресоциализации. Для этого мы прилагаем со своей стороны все усилия», – отметила сотрудница учреждения Арай Кошербаева.





Фото: polisia.kz