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    • Пятый ребенок родился в колонии Усть-Каменогорска

    2 Августа 2022 19:11

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За последние годы в колонии-поселении в Восточно-Казахстанской области пятая осужденная женщина родила ребенка, а более 10 пар создали семью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Виктор и Елена познакомились в колонии. В конце прошлого года они зарегистрировали свой брак и стали семейной парой. Вот теперь их не двое, а трое. Они стали родителями.

    «Несмотря на то, что я нахожусь в колонии, для меня это огромное счастье и подарок судьбы. До нашего освобождения дочка будет жить с нами. Здесь для меня и моего ребенка сотрудники колонии создали все условия для проживания, ухода за ребенком. Через четыре месяца нас с мужем ждет свобода», – говорит Елена.

    Чтобы поздравить молодых с пополнением в семье, представители учреждения с цветами и шариками встретили молодую маму в роддоме.

    «Не стоит забывать, что это и для администрации учреждения радостный момент. Создание семьи и рождение детей для лиц, отбывающих наказание, являются мощным стимулом для дальнейшей ресоциализации. Для этого мы прилагаем со своей стороны все усилия», – отметила сотрудница учреждения Арай Кошербаева.


    Фото: polisia.kz

    #Пенитенциарная система
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