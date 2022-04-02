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    Пятые сутки ищут пропавшую 26-летнюю жительницу Мангистауской области

    2 Апреля 2022, 23:23

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области полиция продолжает поиски пропавшей жительницы Бейнеуского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Местная жительница - 26-летняя Айдана Айтаева в минувший вторник, 29 марта, около 11:00 ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

    Сотрудники полиции проводят обыск крыш многоквартирных домов, коттеджей, заброшенных и недостроенных домов, развлекательных центров и съёмных квартир в районном центре. Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы до плеч. Была одета: серая куртка до колен, синие джинсовые брюки, чёрные ботинки. Отличительные черты: левая рука короче правой. Всем, кто владеет какой-либо информацией о девушке, звоните в дежурную часть Бейнеуского районного отдела полиции по телефону: 8(72932)2-11-79 или 8(700)362-30-03, 8(701)302-60-33, 8(702)596-73-71 или 102.

    Фото:lada.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Мангистауская область
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