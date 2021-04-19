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    Пятое заседание Высшего совета по реформам состоится 21 апреля

    19 Апреля 2021, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи обсуждены вопросы повестки дня пятого заседания Высшего совета по реформам, запланированного на 21 апреля текущего года.

    В частности, рассмотрены подходы к подготовке национальных проектов, в том числе в сфере цифровизации и развития агропромышленного комплекса. Глава государства также был проинформирован о предложениях, касающихся проекта Социального кодекса и механизмов регулирования «с чистого листа».

    В завершение Касым-Жомарт Токаев дал Кайрату Келимбетову ряд поручений по доработке списка национальных проектов и порядка их рассмотрения.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Экономика Другие государственные органы
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