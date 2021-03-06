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    Пятничные молитвы разрешили в Мангистауской области

    6 Марта 2021, 13:11

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской разрешается посещение особо охраняемых территорий для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Работа цирков разрешена с заполнением не более 30 % с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

    Деятельность библиотек, музеев разрешена при заполняемости не более 30 % от общей вместимости, но не более 30 % человек с соблюдением социального дистанцирования, шахматной рассадки, проведения проветривания помещений на перерывах, использования масок, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

    Работа кинотеатров разрешена с заполняемостью не более 30 % с соблюдением требований постановления.

    Разрешается проведение пятничных молитв с соблюдением требований Постановления с обеспечением заполнения не более 30 % религиозных объектов ( мечети, церкви и так далее).

    Поминки можно проводить с полнотой до 30 %, но не более 50 человек с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

    Бассейны заработают по предварительной записи в индивидуальном формате из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного человека при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

    Детские кабинеты-центры, коррекции, детские и взрослые образовательные центры заработают при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

    СПА-центры, салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, крытые и некрытые продовольственные и непродовольственные рынки разрешены при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

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