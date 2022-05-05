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    Пятнадцати ветеранам ВОВ выплатят по 1 млн тенге в СКО

    5 Мая 2022, 11:43

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В живых остались 15 ветеранов Великой Отечественной войны в Северо-Казахстанской области. Им в честь Дня Победы выплатят по 1 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным областного совета ветеранов, по 30 тыс. тенге получат вдовы и лица, приравненные к участникам ВОВ. Труженикам тыла в этом году выплатят по 30 и 15 тыс. тенге в зависимости от категории, к которой они относятся. Денежные средства начислят в течение мая.

    В Северо-Казахстанской области остались в живых всего 15 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них двоим в этом году исполнится 100 лет.

    Проживают в регионе 4 332 труженика тыла. В том числе 97 человек, которые за самоотверженную работу во время войны получили награды.

    В День Победы во дворах домов ветеранов войны пройдут концерты. Праздничная программа 9 Мая начнется с возложения цветов и венков к памятникам и обелискам.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Регионы Общество
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