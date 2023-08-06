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    Пятнадцать зарубежных фильмов продублируют на казахский язык в этом году

    6 Августа 2023, 15:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Определен порядок дублирования анимационных детских фильмов и фильмов, предназначенных для семейного просмотра, на казахский язык, ввозимых на территорию Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас большой спрос на киноконтент на казахском языке. В связи с этим, Министерство будет ежегодно увеличивать количество дублированных на казахский язык зарубежных блокбастеров, в 2023 году запланировано дублирование 15 фильмов», — говорится в ответе Министерства культуры и спорта на запрос МИА «Казинформ».

    В течение 5 лет компания «Меломан» дублировала 17 фильмов картин Disney и Sony. Среди них, благодаря господдержке, «Аватар (часть первая), «Черная пантера: Ваканда навеки!» и «Аватар. Путь воды» были дублированы на казахский язык.

    «В соответствии с Законом «О кинематографии» от 3 января 2019 года, помимо фильмов с ограниченным прокатом, фильмы, не транслирующиеся на казахском языке в кинозалах и других предназначенных для этих целей местах на территории Казахстана, должны быть дублированы на национальном языке либо с субтитрами на том же языке. Согласно подпункту 2 статьи 13 пункта 5, некоммерческое акционерное общество «Государственный центр поддержки национального кино» признается единственным оператором по финансированию озвучивания детских анимационных фильмов и фильмов, предназначенных для семейного просмотра на казахском языке, ввозимый на территорию Казахстана», — и отметили в ведомстве.

    Решение о финансировании дублирования фильмов на казахский язык принимается уполномоченным органом на основании положительного заключения Экспертного совета и рекомендации Межведомственной комиссии по государственной финансовой поддержке национальных фильмов. 10 марта 2023 года принят приказ министра культуры и спорта №72.

    Настоящий приказ определяет порядок отбора для озвучивания на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов, предназначенных для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан.

    Ранее в Министерстве культуры и спорта РК рассказали о зарубежных и отечественных фильмах, вышедших в прокат в кинотеатрах страны.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Культура Минкультуры Кинематограф Казахский язык
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