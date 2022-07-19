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    Пятнадцать вагонов с сахаром ожидают в СКО

    19 Июля 2022, 16:54

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области заявили, что законтрактовали 15 вагонов сахара Таразского и Коксуского заводов. Один из них пришел в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Данияр Исаев пояснил, что стоимость полученного сахара уже 450 тенге. Дополнительные объемы закупило ТОО «Радуга» по 500 тенге. Компания заключила договор с СПК «Солтустик» на поставку продукции. СПК выдает средства на оборот товаров.

    «Сахара по более дешевой цене осталось всего три вагона. Возможно, усредним цену, чтобы она была ниже рыночной и доступной для населения. Продукция СПК продается в точках Стабфонда на рынках «Тайга», «Дария», «Корона», «Океан», Коммунальный. Увеличилась закупочная цена, скорее всего, придет уже по более высокой цене. Предельной цены на сахар нет», - сказал Д. Исаев.

    Он добавил, что проводились две проверки рынков, когда горожане пожаловались на стоимость сахара в 800-900 тенге за кг. Выявили два нарушения по ценообразованию. Д. Исаев отметил, что за превышение торговой надбавки предусмотрены штрафы. Итоги проверки находятся на регистрации в прокуратуре.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Цены и тарифы Общество Сахар
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