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    Пятнадцать новых случаев заболевания КВИ зарегистрировано в Казахстане за сутки

    19 Июня 2022, 10:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    На 19 июня с положительным результатом ПЦР-теста в Казахстане зарегистрировано 15 пациентов.

    Из них: в городе Нур-Султане – два, в городе Алматы – 12, в Карагандинской области – один.

    Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 935 случаев.

    Ранее сообщалось, что лечение от коронавируса продолжают получать 191 человек в Казахстане.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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