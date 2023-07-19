Пятитомник Машхура Жусипа Копейулы презентовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 165 лет со дня рождения известного поэта, этнографа Машхура Жусипа Копейулы отметили в Караганде. По случаю памятной даты прошла презентация пятитомника известного автора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Знаменательное событие состоялось при поддержке областного управления внутренней политики и областным отделением республиканского общественного объединения «Сенiмен болашақ».

В мероприятии приняли участие представители ведомств по делам религии, образования и культуры. Во время встречи они делились своими впечатлениями об интересных произведениях поэта. Руководитель Карагандинского областного отделения республиканского общественного объединения «Сенiмен болашақ» Индира Токмурзина отметила, что творчество поэта оказывает большое влияние на воспитание подрастающего поколения.

«Он может многое сделать для общества и нашей духовности, потому что Машхур Жусип - великий мыслитель, который способствует расширению нашего общего нравственного облика и мировоззрения. Поэтому я думаю, что наш регион многое выиграет от этого. Потому что библиотека открывает сознание человека и расширяет его мировоззрение. А школьные учреждения являются основной базой образования. Поэтому тщательно были отобраны организации и центры, куда направятся эти пятитомники», - сказала Индира Токмурзина.

Имя знаменитого Машхура Жусипа стало легендой в стране не только благодаря его поэзии, но и благодаря его дальновидности. Он изучал жизнь и нравы государства и предсказывал его будущее. В то же время он затрагивал вопросы религиозного мировоззрения и добавлял в свои стихи этические и нравственные аспекты.

«Машхур Жусип – человек, оставивший нашему народу великую духовную пищу в виде своих трудов. Это большая честь для нас. Сегодня этот 5-томник преподносится мечетям нашего региона. Я думаю,что это ценное наследие станет духовной пищей для страны в будущем. Я верю в это», - отметил начальник управления по делам религии Карагандинской области Жанболат Сектай.

Этот пятитомник представляет собой уникальное собрание, основанное на предыдущих изданиях и рукописях поэта. Каждое из его произведений не утратило своей ценности и сегодня. Планируется передать 5-томный сборник в 6 библиотек, 5 мечетей и 5 школ Карагандинской области.