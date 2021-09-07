Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Пятимесячный запас овощей и гречки сформируют в стабфонде - Минсельхоз РК

    7 Сентября 2021, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для стабилизации цен, в первую очередь, необходимо пересмотреть принцип работы стабфондов, чтобы на основе прогноза покупать именно те виды товаров, по которым будет ожидаться наибольший рост цен», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

    В частности, по его словам, в период межсезонья (с января по май), предлагается сформировать в стабфондах 5 месячный запас картофеля, моркови, капусты и лука в объеме 30% от потребности городского населения и гречневой крупы, подсолнечного масла (бутилированное) от потребности всего населения.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Другие государственные органы Сельское хозяйство Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане