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    Пятимесячную девочку застрелили в машине в штате Иллинойс

    27 Июня 2022, 17:31

    ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ – В городе Чикаго стрелок из движущегося транспортного средства открыл огонь по двум машинам. В результате погиб младенец и ранен мужчина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

    По данным полиции и Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Кук штата Иллинойс, 5-месячная девочка Сесилия Томас от полученных ранений скончалась, когда из проезжающего автомобиля в районе Саут-Шор раздались выстрелы.

    Второй пострадавший 41-летний мужчина находился в другой машине. В больнице оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

    Власти не предоставили никаких подробностей об инциденте, касающихся обстоятельств произошедшего преступления, мотивов и подозреваемых лиц.

    Активист Джа'Мэл Грин предложил вознаграждение в размере $5 тыс. за информацию о стрельбе.

    Ранее сообщалось, что 19 июня около 02:30 ч. в Майами, штат Флорида, пять человек получили огнестрельные ранения на шоссе, когда их машину обстреляли пассажиры другого автотранспорта. Злоумышленники скрылись.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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