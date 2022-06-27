Пятимесячную девочку застрелили в машине в штате Иллинойс

ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ – В городе Чикаго стрелок из движущегося транспортного средства открыл огонь по двум машинам. В результате погиб младенец и ранен мужчина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

По данным полиции и Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Кук штата Иллинойс, 5-месячная девочка Сесилия Томас от полученных ранений скончалась, когда из проезжающего автомобиля в районе Саут-Шор раздались выстрелы.

Второй пострадавший 41-летний мужчина находился в другой машине. В больнице оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

Власти не предоставили никаких подробностей об инциденте, касающихся обстоятельств произошедшего преступления, мотивов и подозреваемых лиц.

Активист Джа'Мэл Грин предложил вознаграждение в размере $5 тыс. за информацию о стрельбе.

Ранее сообщалось, что 19 июня около 02:30 ч. в Майами, штат Флорида, пять человек получили огнестрельные ранения на шоссе, когда их машину обстреляли пассажиры другого автотранспорта. Злоумышленники скрылись.



