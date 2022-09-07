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    Пятилетний ребенок задохнулся в старом холодильнике в ЗКО

    7 Сентября 2022, 14:09

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла в районе Байтерек Западно-Казахстанской области. Тело ребенка обнаружила 27-летняя мать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По словам женщины, 8 августа трое ее малолетних детей игрались на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое. Тогда женщина в течение часа искала младшего сына по всей округе. Зайдя во двор своего дома, она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где и обнаружила тело ребенка. Молодая мать вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть. По результатам медицинского исследования установлено, что причиной смерти стала «механическая асфиксия вследствие аспирации дыхательных путей с желудочным содержимым».

    – Этот холодильник имеет автоматическую систему запора, располагающуюся в металлической ручке на двери. Если толкнуть дверь, замок защелкнется. Открыть холодильник изнутри не получится, пока не потянешь за ручку снаружи, – объяснили в полиции.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область МВД РК
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