Пятилетний ребенок утонул на пляже базы отдыха в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В западно-Казахстанской области утонул пятилетний мальчик, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, трагедия произошла вечером 28 июля на пляже базы отдыха Saya в Байтерекском районе.

«В 19:30 поступило сообщение о пропаже пятилетнего мальчика. В поисках участвовали 4 человека из аварийно-спасательного отряда, был задействован 1 плавательный аппарат. В 19:40 очевидцы вытащили тело ребенка из воды», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Как выяснилось, ребенок был с родителями и родственниками на оборудованном для купания пляже. Мальчик плавал в надувном круге. В это время родители и родственники находились в летнем кафе в 50 метрах от берега. Увидев, что ребенок пропал, они начал поиски. Один из спасателей пляжа обнаружил тело ребенка», — сообщили в ведомстве.

С начала года в водоемах области утонули 12 человек, пятеро из которых дети.





