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    • Пятилетний ребенок утонул на пляже базы отдыха в Уральске

    29 Июля 2022 13:20

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В западно-Казахстанской области утонул пятилетний мальчик, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, трагедия произошла вечером 28 июля на пляже базы отдыха Saya в Байтерекском районе.

    «В 19:30 поступило сообщение о пропаже пятилетнего мальчика. В поисках участвовали 4 человека из аварийно-спасательного отряда, был задействован 1 плавательный аппарат. В 19:40 очевидцы вытащили тело ребенка из воды», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Как выяснилось, ребенок был с родителями и родственниками на оборудованном для купания пляже. Мальчик плавал в надувном круге. В это время родители и родственники находились в летнем кафе в 50 метрах от берега. Увидев, что ребенок пропал, они начал поиски. Один из спасателей пляжа обнаружил тело ребенка», — сообщили в ведомстве.

    С начала года в водоемах области утонули 12 человек, пятеро из которых дети.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    #Западно-Казахстанская область #Происшествия #МЧС
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