Пятилетний план ремонтных работ разработают для казахстанских НПЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Магзум Мирзагалиев провел выездное совещание с участием руководителей нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

В ходе встречи глава Минэнерго отметил, что в текущем году отечественные предприятия не справились с задачей по обеспечению внутреннего рынка дизельным и авиатопливом. Одной из основных причин проблемы, имеющей системный характер, является неэффективное планирование ремонтных работ, считает министр.

«Несмотря на модернизацию производственных мощностей заводы регулярно останавливаются на ремонт в самый неподходящий момент. В условиях растущего потребления ежегодные 25-дневные остановы – это непозволительная роскошь. Считаю, что действующий регламент проведения ремонтных работ устарел. На капитальный ремонт должен останавливаться только один завод в год. Поручаю руководству «КазМунайГаза» разработать новый план на ближайшие 5 лет» , - сказал Магзум Мирзагалиев.

По данным АО «КазМунайГаз», проведенная в 2017 году модернизация всех трех НПЗ позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок нефтепродуктами. Так, в стране производится 4,96 млн. тонн автобензинов, 5,14 млн. тонн дизтоплива и 623 тыс. авиатоплива.

Однако на ситуацию с дизелем в текущем году повлияло искусственное сдерживание цен, сообщили в нацкомпании.

«Дефицит дизтоплива в 3-4 квартале возник из-за аномально высокого потребления в отдельных регионах страны и перетоков. Причина в диспаритете розничных цен между РК и соседними странами», - рассказал заместитель председателя правления Данияр Тиесов.

Также по данным КМГ, зачастую недобросовестные нефтебазы предоставляют некорректные данные по остаткам, осуществляют серый вывоз нефтепродуктов и смешивают нефтепродукты с другими продуктами.

В качестве действенных мер нацкомпания предлагает внести в Закон «Об обороте нефтепродуктов» требование по обязательному оснащению всех нефтебаз и топливо-заправочных комплексов аэропортов контрольными приборами учета для получения достоверных данных. А также КМГ просит обязать крупные сети АЗС иметь в наличии двухнедельные неснижаемые запасы нефтепродуктов.

Министр отметил, что в настоящее время по поручению Президента страны разрабатывается пакет мер, направленных на стабилизацию рынка нефтепродуктов. Все предложения, в том числе вопрос ценового регулирования будут рассмотрены совместно с заинтересованными госорганами.