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    Пятилетний план по вводу жилья в Астане выполнен за три года

    7 Октября 2022, 13:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пятилетний план по вводу жилья в Астане выполнен за три года. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, выступая с отчетным докладом на внеочередном заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ежегодно строили более 3 млн кв метров жилья. Но в этом году мы сократили объем. Потому что за три года 8,5 млн кв метров построено, это был пятилетний план, и мы должны обеспечить их теплом, водой, электричеством. Поэтому мы согласовали с Правительством и в этом году уменьшили объем жилищного строительства до 2 млн кв метров», – сказал А. Кульгинов.

    Аким отметил, что столичные строительные организации могли бы построить в этом году и 4 млн кв метров жилья, но сначала нужно обеспечить инженерной инфраструктурой уже построенные дома.

    В целом, по словам А. Кульгинова, динамика социально-экономического развития столицы за 9 месяцев этого года положительная, как и в прошлом году.

    Также А. Кульгинов отметил, что в 2021 году Генеральным планом развития столицы предусматривалось, что в 2030 году население Астаны составит 850 тысяч человек. В 2010 году этот показатель был скорректирован и составил 1,2 млн человек. Эта численность была достигнута еще два года назад. В этом году будут внесены новые поправки в Генеральный план, и уже осенью документ будет вынесен на обсуждение.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Строительство Жилье
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