Пятилетний план по вводу жилья в Астане выполнен за три года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пятилетний план по вводу жилья в Астане выполнен за три года. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, выступая с отчетным докладом на внеочередном заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ежегодно строили более 3 млн кв метров жилья. Но в этом году мы сократили объем. Потому что за три года 8,5 млн кв метров построено, это был пятилетний план, и мы должны обеспечить их теплом, водой, электричеством. Поэтому мы согласовали с Правительством и в этом году уменьшили объем жилищного строительства до 2 млн кв метров», – сказал А. Кульгинов.

Аким отметил, что столичные строительные организации могли бы построить в этом году и 4 млн кв метров жилья, но сначала нужно обеспечить инженерной инфраструктурой уже построенные дома.

В целом, по словам А. Кульгинова, динамика социально-экономического развития столицы за 9 месяцев этого года положительная, как и в прошлом году.

Также А. Кульгинов отметил, что в 2021 году Генеральным планом развития столицы предусматривалось, что в 2030 году население Астаны составит 850 тысяч человек. В 2010 году этот показатель был скорректирован и составил 1,2 млн человек. Эта численность была достигнута еще два года назад. В этом году будут внесены новые поправки в Генеральный план, и уже осенью документ будет вынесен на обсуждение.