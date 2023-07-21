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    Пятилетнего ребенка сбил водитель авто в Кокшетау

    21 Июля 2023, 19:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело по наезду на 5-летнего ребенка начали акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    20 июля в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение от медицинских работников о том, что в больницу доставлен несовершеннолетний, пострадавший в результате наезда, с диагнозом «ЗЧМТ, СГМ, перелом нижней челюсти, обширные раны нижней губы».

    Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что на территории центрального рынка совершен наезд на 5-летнего ребенка. Виновником дорожно-транспортного происшествия является 49-летний уроженец Северо-Казахстанской области.

    В ходе разбирательств выяснилось, что водитель авто Toyota Avensis, выезжая с территории рынка, не увидел, как ребенок выбежал на дорогу, и, в результате удара малыша откинуло назад. Родители находились рядом, шли впереди ребенка.

    По факту полицейские начали досудебное производство по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена экспертиза.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область ДТП Здравоохранение МВД РК
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