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    Пятилетнего ребенка достали из-под завалов спустя 52 часа в Турции

    8 Февраля 2023, 12:19

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Пятилетнего ребенка спасли в среду из-под завалов в провинции Хатай на юго-востоке Турции спустя 52 часа после разрушительного землетрясения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sabah.

    Пятилетнюю девочку достали спасатели. Она не получила травм в результате обрушения дома. На носилках ее отнесли в машину скорой помощи и доставят в ближайшую больницу.

    Кроме того, по информации Анадолу, в провинции Хатай из-под завалов разрушенного землетрясением здания спустя 49 часов спасли молодую девушку.

    Извлечь 24-летнюю учительницу Месуде Акар из-под руин многоквартирного дома спасателям помогали военные.

    Пока девушку несли на носилках к машине скорой помощи, столпившиеся вокруг горожане в слезах аплодировали спасателям.

    Как сообщалось, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.

    По последним данным, число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 5 894 человека, 34 810 жителей Турции получили ранения. В результате стихийного бедствия разрушены 5 775 строений.


    Фото: www.sabah.com.tr

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Землетрясение
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