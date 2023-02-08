Пятилетнего ребенка достали из-под завалов спустя 52 часа в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Пятилетнего ребенка спасли в среду из-под завалов в провинции Хатай на юго-востоке Турции спустя 52 часа после разрушительного землетрясения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sabah.

Пятилетнюю девочку достали спасатели. Она не получила травм в результате обрушения дома. На носилках ее отнесли в машину скорой помощи и доставят в ближайшую больницу.

Кроме того, по информации Анадолу, в провинции Хатай из-под завалов разрушенного землетрясением здания спустя 49 часов спасли молодую девушку.

Извлечь 24-летнюю учительницу Месуде Акар из-под руин многоквартирного дома спасателям помогали военные.

Пока девушку несли на носилках к машине скорой помощи, столпившиеся вокруг горожане в слезах аплодировали спасателям.

Как сообщалось, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.

По последним данным, число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 5 894 человека, 34 810 жителей Турции получили ранения. В результате стихийного бедствия разрушены 5 775 строений.





Фото: www.sabah.com.tr