Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Пятилетнее ограничение на продажу жилья пояснили в «Отбасы банке»

    22 Января 2021, 17:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничение на продажу жилья в течение пяти лет после погашения ипотеки с использованием пенсионных накоплений пояснила председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пятилетнее ограничение касается только тех ипотечных жилищных займов с оставшимся сроком погашения более пяти лет и по которым имеется непогашенная задолженность. Поэтому, нужно внимательно посмотреть договор банковского займа, когда у вас завершается эта ипотека. Ограничение сейчас достаточно сильно сузили, услышали комментарии в социальных сетях. Я считаю, что пошли навстречу клиентам», - сказала Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запускает онлайн-платформу enpf-otbasy.kz для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

    Ранее председатель банка также ответила , возможно ли погасить пенсионными накоплениями частично ипотеку.

    Кроме того, Ляззат Ибрагимова перечислила возможности использования пенсионных накоплений для приобретения жилья , при этом не используя ипотеку.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жилье ЕНПФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 3 тысяч семей получат ключи от квартир в СКО в 2023 году
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане