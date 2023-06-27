Пятикратного увеличения урожайности ожидают в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О росте объемов сельскохозяйственной продукции сообщил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе одной из важнейших отраслей экономики является сельское хозяйство, объем продукции которого за пять лет увеличился в два раза и впервые превысил 1 трлн тенге (в 2018 г. - 544,3 млрд тенге). В агропромышленный комплекс было привлечено в общей сложности 336 млрд тенге. В отрасли широко используются новые технологии. Объем площадей интенсивных садов в этом году будет доведен до 5405 га», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

В результате, согласно ожиданиям акима, урожайность увеличится в пять раз и достигнет 300-350 центнеров продукции (ранее 60-70 центнеров).

«Водосберегающие технологии внедрены на 28 763 гектарах, проект «2-3 урожая в год с одной площади» - на 9303 га. Данный подход позволяет расходовать поливную воду в два раза меньше и повышает производительность в три раза. 71% теплиц в республике приходится на нашу область. Их общая площадь достигла 1511 га», - отметил Д. Сатыбалды.

В прошлом году было собрано 91 тысяч тонн продукции.

«До 2027 года планируем построить теплицы еще на 500 га. В результате диверсификации посевов собрано 3 млн тонн овощной, огородной, картофельной продукции. В целях обеспечения рынка отечественной продукцией в этом году планируется реализация 60 проектов (стоимостью 54 млрд тенге, 1318 рабочих мест), на сегодняшний день запущено 16 из них (5 млрд тенге, 157 рабочих мест)», - заключил аким.