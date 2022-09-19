Пятиклассник задержан за лжетерроризм в Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несовершеннолетний задержан в Акмолинской области. Здания судов в Павлодарской области он «заминировал» через электронную почту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РК Дархан Разуев, в настоящее время расследование продолжается.

Он напомнил, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о терроризме наступает с 14 лет. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением.

В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

Ранее сообщалось, что наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривается статьей 273 Уголовного кодекса РК. За преступление грозит штраф в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей, или 15,9 млн тенге, либо исправительные работы в том же размере, а также лишение свободы на срок до 5 лет.



