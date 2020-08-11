Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пятикилометровый столб пепла выбросил вулкан в Индонезии

    11 Августа 2020, 07:44

    СУМАТРА. КАЗИНФОРМ - Вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра в понедельник дважды выбросил столбы пепла, причём один из них достигал высоты в 5 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    По данным местного вулканологического центра, извержение не представляло непосредственной угрозы для людей. В то же время пепел покрыл толстыем слоем поля и дороги. Местным жителям и туристам рекомендуют не подходить к горе ближе чем на 5 км.

    Вулкан Синабунг проснулся после многовековой спячки в 2010 году, и с тех пор с его склонов были вынуждены уехать около 30 тысяч индонезийцев.

    Автор:

    Происшествия Индонезия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вулкан Майон проснулся на Филиппинах
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге