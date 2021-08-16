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Пятерых иностранцев выдворили из страны в Актюбинской области
16 Августа 2021 14:04
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пять иностранцев выдворены из страны в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В целях пресечения каналов незаконной миграции, выявления иностранцев, занимающихся незаконной трудовой деятельностью, и усиления контроля за пребыванием иностранцев на территории Актюбинской области с 10 по 13 августа проведено областное оперативно-профилактическое мероприятия «Мигрант».
По итогам ОПМ за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности 306 человек, в том числе 100 иностранцев и 206 граждан Республики Казахстан. Выдворено за пределы страны 5 иностранцев. Выявлен один факт незаконного пресечения государственной границы РК гражданином Российской Федерации.
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