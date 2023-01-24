АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ о назначении депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана» Глава государства постановил:
назначить депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:
Больгерта Евгения Андреевича;
Кузиева Закиржана Пирмухамедовича;
Ниязову Нурию Исмагиловну;
Сатвалдиева Алишера Гапиржановича;
Шиповских Геннадия Геннадиевича.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, президентская квота в Сенате сократилась с 15 до 10 депутатов, причем пять из них рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходило ранее.