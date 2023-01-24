Пятерых депутатов Сената назначили по квоте Президента от АНК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК подписал Указ о назначении депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана» Глава государства постановил:

назначить депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:

Больгерта Евгения Андреевича;

Кузиева Закиржана Пирмухамедовича;

Ниязову Нурию Исмагиловну;

Сатвалдиева Алишера Гапиржановича;

Шиповских Геннадия Геннадиевича.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, президентская квота в Сенате сократилась с 15 до 10 депутатов, причем пять из них рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходило ранее.

