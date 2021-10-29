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    Пятеро военнослужащих получили травмы на полигоне в Мангистауской области

    29 Октября 2021, 18:45

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.

    «В целях оказания специализированной медицинской помощи пятеро военнослужащих, получивших травмы в ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области, самолетом военно-транспортной авиации доставлены в Главный военно-клинический госпиталь в город Нур-Султан. Военнослужащие осмотрены специалистами хирургического профиля, их состояние стабильное, без ухудшения. Проводится весь комплекс диагностических и лечебных процедур. Министерство обороны обращается с просьбой не распространять недостоверные сведения, а доверять только официальным источникам», - говорится в распространенном сообщении Министерства обороны РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Армия Мангистауская область
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