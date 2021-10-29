Пятеро военнослужащих получили травмы на полигоне в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.

«В целях оказания специализированной медицинской помощи пятеро военнослужащих, получивших травмы в ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области, самолетом военно-транспортной авиации доставлены в Главный военно-клинический госпиталь в город Нур-Султан. Военнослужащие осмотрены специалистами хирургического профиля, их состояние стабильное, без ухудшения. Проводится весь комплекс диагностических и лечебных процедур. Министерство обороны обращается с просьбой не распространять недостоверные сведения, а доверять только официальным источникам», - говорится в распространенном сообщении Министерства обороны РК.