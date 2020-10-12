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    Пятеро погибли в результате взрыва газа на юго-западе Ирана

    12 Октября 2020, 11:50

    АХВАЗ. КАЗИНФОРМ - В результате взрыва газа на юго-западе Ирана в воскресенье были разрушены жилые здания и торговые магазины. 5 человек погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Cпасательные группы обыскивают руины двухэтажного здания, расположенного рядом с историческим рынком на территории древнего района административного центра Хузестана – Ахваза.

    «Взрыв повлек за собой полное разрушение двухэтажного жилого здания, четырех близлежащих жилых домов и шесть магазинов», - сказал глава пожарной части Ахваза Эбрахим Канбари.

    По его словам, пятеро людей, среди которых одна женщина, погибли и девять человек пострадали в результате взрыва.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Происшествия Ближний Восток Иран
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