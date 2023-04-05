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    Пятеро казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

    5 Апреля 2023, 09:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 5 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 834 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 1 659 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 175 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 175 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 659 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 5 пациентов.

    Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 73 человека.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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