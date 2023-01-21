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    Пятеро казахстанцев поборются за выход в полуфинал ЧА-2023 по боксу до 22 лет

    21 Января 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 21 января, на чемпионате Азии до 22 лет по боксу в Бангкоке (Таиланд) выступят пять казахстанских боксеров — они проведут четвертьфинальные бои, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первым на ринг выйдет Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг) — он сразится с Роекпиджитом Суфароеком из Таиланда.

    В восьмой паре Сабыржан Аккалыков (71 кг) проведет бой с представителем Кувейта Сальманом Аль-Шаммари.

    В девятой паре Диас Молжигитов (75 кг) встретится с кыргызстанским боксером Даниэлем Абдрахмановым.

    В тринадцатом поединке дневной сессии выступит Ерасыл Жакпеков (80 кг) — ему будет противостоять еще один боксер из Кыргызстана, Бекбол Мурасбеков.

    В шестнадцатой паре Сагындык Тогамбай (86 кг) в «эль-класико» сразится с узбекистанцем Шохжахоном Абдуллаевым.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Бокс
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