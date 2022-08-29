Пятеро казахов стали членами Союза писателей Китая – обзор зарубежных казахоязычных СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» по традиции представляет еженедельный обзор иностранных СМИ, распространяющих информацию на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Открыт еще один прямой рейс из Китая в столицу Казахстана – «Народная газета»

28 августа открыт прямой рейс из Чэнду в столицу Казахстана Нур-Султан. Это первый прямой рейс из Чэнду в Нур-Султан, сообщает Китайский информационный портал «Народная газета».

Номер рейса маршрута CA491 / 2. Рейс администрирует филиал компании Airbus A320 Air China South-West. Согласно опубликованным данным, теперь желающие смогут воспользоваться услугами авиасообщения каждое воскресенье.

Председатель Конституционного Совета РК Кайрат Мами прибыл с рабочим визитом в Монголию - KAZNEWS

Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан Кайрат Мами прибыл с рабочим визитом в Монголию для участия в пятом конгрессе Ассоциации азиатских Конституционных судов и приравненных к ним институтов, прошедшем в столице Монголии. Об этом на этой неделе сообщил монгольский информационный портал KAZNEWS.

Согласно опубликованной информации, в этом году в работе конгресса в гибридном формате «онлайн-офлайн» приняли участие члены и представители азиатского сообщества, представители и руководители государственных органов ряда стран Азиатского региона.

В частности, как отмечено в сообщении, в мероприятии приняли участие председатели и судьи органов конституционной юстиции Казахстана, Азербайджана, Бангладеш, Индонезии, Кореи, Кыргызстана, Малайзии, Мальдивских островов, Мяньмы, России, Таджикистана, Таиланда, Турции и Узбекистана, руководители государственных структур Монголии, а также представители международных организаций.

На открытии заседания Совета ассоциации выступил председатель Конституционного Совета Казахстана Кайрат Мами. Он проинформировал зарубежных коллег о проведенных и проводимых в Казахстане политических и конституционных реформах. Также в ходе визита Кайрат Мами провел двусторонние встречи с председателем Государственного Великого Хурала Монголии (парламента) Занданшатаром и председателем Конституционного суда Монголии Чинбатом.

В ходе беседы со спикером высшего законодательного органа Монголии казахстанский гость отметил, что Казахстан и Монголия являются стратегическими партнерами, которые за 30 лет установления двусторонних дипломатических отношений эффективно развивают взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах и поддерживают тесные связи между законодательными органами двух стран и институтами конституционно-правового контроля.

В свою очередь, Г. Занданшатар, приветствуя проводимые в РК конституционные реформы, кратко поделился опытом конституционных реформ Монголии, принятых три года назад, и выразил заинтересованность в изучении опыта восстановления конституционного суда Казахстана. В ходе встречи с Н.Чинбатом К. Мами поздравил коллегу с 30 – летием со дня образования Конституционного суда Монголии, внесшего в настоящее время важный вклад в укрепление демократических традиций в обществе Монголии и ставшего надежным гарантом конституционных прав граждан страны. Стороны обменялись мнениями по проводимым в обоих государствах конституционным реформам и договорились тесно сотрудничать в многосторонних форматах, в том числе в рамках Азиатской ассоциации Конституционных судов и приравненных к ним институтов.

Также на этой неделе в «Kaznews» была опубликован материал о сотрудничестве Казахстана и Монголии в пенсионной сфере под заголовком «Монголия и Казахстан обсудили проект соглашения о сотрудничестве в пенсионной сфере».

По данным СМИ, 23-24 августа в Улан-Удэ состоялось одиннадцатое заседание рабочей группы, на котором обсуждался проект соглашения между правительством РК и правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере.

На встрече с министром труда и социальной защиты Монголии А. Ариунзая были представлены меры, принимаемые правительством Монголии в сфере социальной защиты населения.

Переговоры в духе взаимопонимания и дружбы проходили в течение двух дней. В ходе них эксперты Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана и Министерства труда и социальной защиты Монголии рассмотрели ряд статей и пунктов проекта соглашения о сотрудничестве в пенсионной сфере и пришли к общему согласию о продолжении взаимодействия в этом направлении.

По итогам одиннадцатого заседания рабочей группы экспертов был подписан соответствующий протокол.

Узбекистан за семь месяцев текущего года посетило рекордное количество туристов из Казахстана - «ӨзА»

По данным Госкомстата Узбекистана, с туристической целью в январе-июле 2022 года эту страну посетили 2,4 млн иностранных граждан. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,3 млн человек, или в 2,2 раза, сообщает информационное агентство «ӨзА»

В информагентстве также представили данные о том, сколько граждан и из каких стран посетили Узбекистан с начала 2022 года в туристических целях. Лидерами в этом списке являются туристы из Казахстана. Так, согласно опубликованным материалам, за семь месяцев этого года 716 700 казахстанцев посетили Узбекистан.

Узбекистан за этот период посетили туристы из:

- Кыргызстана – 675,1 тыс. человек;

- Таджикистана – 637 тыс. человек;

- России – 247,2 тыс. человек;

- Турции – 38 600 человек;

- Кореи – 8 400 человек;

- Германии – 8 тыс. человек;

- США – 6,3 тыс. человек;

- Индии – 5,2 тыс. человек;

- Франции – 5 200 человек;

- Азербайджана – 5,1 тыс. человек;

- Израиля – 5 тыс. человек;

- Великобритании – 4,7 тыс. человек;

- Италии– 3 тыс. человек;

- Испании – 2,5 тыс. человек.

В члены Союза писателей Китая приняты пять казахских писателей - «Жэньминь жибао» (People Daily)

Ассоциация китайских писателей опубликовала объявление о намерении увеличить число членов Союза писателей КНР. В соответствии с ним принято решение о включении в ассоциацию 994 новых членов. В качестве членов этого объединения из Синьцзянского края отобраны 34 человека, сообщает информационный портал «Жэньминь жибао».

В целом 2 875 человек подали заявки на членство в Союзе писателей Китая. В результате данная организация официально зарегистрировала 994 новых члена путем голосования с 16 по 23 августа.

Тридцать четыре из принятых членов являются уроженцами Синьцзянского края.

По данным китайских СМИ, из этих тридцати четырех человек - пятеро являются писателями казахской национальности. В их числе известные в свое регионе писатели, такие как Нурахымет Ауетов, Кажыбек Айдарканұлы, Нурила Кызыканкызы, Кайша Табараккызы и Ризабек Касенов.



