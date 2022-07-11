Пятеро иностранцев выдворены за пределы страны в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пятеро иностранцев выдворены за пределы страны в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях обеспечения должного миграционного контроля за иностранцами сотрудниками подразделений миграционной службы на постоянной основе проводится работа по проверке адресов регистрации временно и постоянно проживающих иностранных граждан, а также наличие уведомлений принимающих лиц о пребывании у них иностранцев.

«Сотрудниками миграционной службы за осуществление трудовой деятельности без разрешения уполномоченного органа выявлены пять граждан Республики Узбекистан, которые решением суда выдворены за пределы Республики Казахстан. Согласно действующему законодательству иностранцам закрыт въезд в Республику Казахстан сроком на пять лет», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП ВКО Максим Пупков. В отношении работодателя за незаконное привлечение иностранной рабочей силы материал направлен в управление государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области для привлечения его к административной ответственности по статье 519 КоАП РК. Миграционная служба предупреждает, что трудовая деятельность временно пребывающих иностранных граждан в Республике Казахстан без получения разрешения уполномоченного органа запрещена.



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