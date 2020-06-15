Пятеро детей погибли в Казахстане за выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие выходные произошло 9 происшествий с детьми, при которых погибли пятеро и шестеро детей госпитализированы в больницу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

14 июня т.г. вечером в 8 км от с.Каскабулак Абайского района Восточно-Казахстанской области на пастбище при выпасе скота верхом на лошади от удара молнией скончался подросток 2004 г.р.

14 июня ночью в с.Балаби Шиелийского района Кызылординской области во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, играясь с электрическим удлинителем получил поражение током (220В) мальчик 2017 г.р., который скончался в больнице.

14 июня днем в районе Аккулы с.Аккулы Павлодарской области во дворе частного дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в открытый септик (глубина 3 м, заполнен стоками до уровня 1 м, диаметр люка 45 см) мальчик 2019 г.р., который до приезда экстренных служб спасен соседями и госпитализирован в больницу.

13 июня в 22:38 час в Кокшетау Акмолинской области в 5-ти этажном многоквартирном жилом доме в квартире на 2 этаже произошел пожар на площади 9 кв.м., загорание домашних вещей и мебели. В 22:56 час пожар ликвидирован. С места пожара госпитализированы в больницу 3 детей 2014 г.р., 2012 г.р., 2016 г.р., один из которых скончался в больнице. Дети остались без присмотра взрослых. Причина пожара устанавливается. Выезжали ДЧС, УП 32 сотрудника и 6 ед. техники.

13 июня вечером в районе Есиль Нур-Султана в 9-этажном многоквартирном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, вышел из квартиры на лестничный марш, упал с 8 этажа на лестничный пролет 3 этажа и госпитализирован в больницу мальчик 2019 г.р.

13 июня днем в мкр.Самал-3 Абайского района Шымкента на территории частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности упал в емкость с водой (25 л) и захлебнулся мальчик 2019 г.р.

13 июня вечером в мкр. Кара Депо г.Атырау Атырауской области во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых по неосторожности упала в выгребную яму глубиной 2 метра и скончалась на месте девочка 2014 г.р.

13 июня вечером в мкр. Восток-3 Октябрьского районе Караганды в 5-ти этажном многоквартирном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности выпал из окна квартиры 2-го этажа и госпитализирован в больницу мальчик 2017 г.р.

13 июня вечером в мкр. Шугыла Кызылорды в 5-ти этажном многоквартирном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых выпал из окна квартиры 2-го этажа и госпитализирован в больницу мальчик 2018 г.р.

Комитет по чрезвычайным ситуациям обеспокоен происшествиями, связанными с детьми, когда дети остались без присмотра взрослых. Находясь дома детям, и в первую очередь их родителям следует соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы избежать трагических последствий. Каждому родителю необходимо знать меры безопасности для уменьшения риска попадания ребенка в опасные ситуации.