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    Пятая волна COVID-19 может быть последней: Франция вводит новые ограничения

    3 Января 2022, 11:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С понедельника во Франции меняются правила самоизоляции при заражении или контактировании с заболевшим COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Теперь срок обязательного карантина в случае заражения коронавирусом, независимо от варианта, для полностью вакцинированных людей сокращается до семи дней.

    При этом самоизоляция прекращается, если уже через пять дней тест показывает отрицательный результат. В случае контакта с заразившимся привитые освобождаются от карантина.

    Для невакцинированных - в случае заражения самоизоляция составит 10 дней, в случае контакта - семь.

    Однако другое решение властей вызвало негодование родителей. Теперь ношение масок в общественных местах распространяется на детей от шести лет.

    Но новые ограничительные меры на этом не заканчиваются.

    С понедельника удаленная работа становится приоритетной для сотрудников компаний, если это позволяет род деятельности.

    Массовые мероприятия ограничиваются двумя тысячами человек в закрытых помещениях, и пятью тысячами на открытом воздухе.

    Концерты, где публика должна стоять, отменены. В ресторанах, барах и кафе есть и пить можно будет только сидя и никаких танцев.

    Ночные клубы не откроют свои двери вплоть до 24 января.

    Несмотря на новые ограничения, министр здравоохранения Франции Оливье Веран смотрит в будущее с легким оптимизмом, по его словам «пятая волна COVID-19 в стране скорее всего последняя».

    Несмотря на рекордные за всю пандемию показатели заражаемости в последние дни, уровень смертности и госпитализаций во Франции остается относительно стабильным.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Франция Коронавирус в мире Мировые новости
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