Пятая медаль Казахстана на Олимпиаде-2020: Боксера Сакена Бибосынова оставили с «бронзой»

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов провел свой полуфинальный поединок олимпийского турнира в весовой категории до 52 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

За выход в финал Бибосынов сражался с представителем Великобритании Галалом Яфаем. В первом раунде казахстанцу отсчитали нокдаун, в результате чего судьи единогласно отдали раунд Яфаю. Во втором отрезке со счетом 3:2 верх взял Бибосынов. Итогом поединка стала победа британца со счетом 3:2. Таким образом он выступит в финале, а Бибосынов стал обладателем «бронзы» Олимпиады-2020.

Сакен Бибосынов является последним казахстанским боксером, продолжающим борьбу на Играх в Токио. Ранее по ходу турнира Сакен Бибосынов прошел пуэрториканца Янкьеля Риверу Фигероа (4:1), француза Биллаля Беннама (5:0) и испанца Габриэля Эскобара Маскунано (3:2). Ефрейтор Сакен Бибосынов - спортсмен Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК.

Напомним, четвертую бронзовую медаль Олимпиады-2020 для Казахстана завоевал боксер Камшыбек Кункабаев. Ранее бронзовыми призерами стали Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон (тяжелая атлетика) и Зульфия Чиншанло (тяжелая атлетика).

Фото: olympic.kz