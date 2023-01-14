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    Пятая часть заболевших гриппом в СКО – беременные женщины

    14 Января 2023, 23:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области увеличивается количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, по сравнению с прошлым эпидсезоном, заболеваемость ОРВИ возросла в 1,6 раза. В 65 % случаев вирусные инфекции выявили у детей.

    За три месяца в регионе зарегистрировали 245 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа В и 17 – типа А. В том числе 13 человек подхватили «свиной» грипп и четыре – «гонконгский». Среди заболевших – 49 беременных женщин, 83 ребенка в возрасте до 14 лет.

    Чаще всего грипп выявляют в Петропавловске – 139 случаев, среди районов – в Кызылжарском, Шал акына и им. Г.Мусрепова. Наименьшее число заболевших в Мамлютском районе – один человек и по три – в Акжарском и Тимирязевском.

    Санитарные врачи рекомендуют в случае заболевания не посещать детский сад, школу, работу во избежание дальнейшего распространения инфекции, вызвать врача на дом.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Регионы
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