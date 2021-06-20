Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Пять заведений привлекли к ответственности за нарушение карантина в Нур-Султане

    20 Июня 2021, 17:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы за прошедшие сутки выявили 5 нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Мониторинговые группы по выявлению и пресечению нарушений ограничительных мер среди объектов предпринимательства продолжают работу в усиленном режиме.

    За прошедшие сутки, 19 июня в районе Сарыарка к адмответственности привлекли 2 заведения – пивной бар «Советсткий» и кафе «Факир», которые продолжали функционировать, несмотря на запрет.

    Кафе «Все Свои», расположенное в Байконырском районе, также принимало посетителей поздней ночью.

    Мониторинговая группа Алматинского района зафиксировала факт нарушения режима работы баром «The Dom», а также несоблюдение социального дистанцирования в караоке-клубе «Sova».

    Все собранные материалы в отношении нарушителей карантина переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер.

    Напомним, Нур-Султан продолжает находиться в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства стоит строго соблюдать саннормы, режим карантина и следовать рекомендациям санврача во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей