РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:11, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Пятью новыми самолетами пополнился авиапарк Казахстана

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пятью новыми самолетами пополнился авиапарк Казахстана. До 2025 года Казахстан планирует приобрести еще 51 самолет. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 2025 года планируем приобрести 51 самолет. В этом году должны были получить 14 новых самолетов, пять уже получили. Практически каждую неделю в СМИ даем информацию. Новый самолет пришел буквально два дня назад. До 2030 года планируем пополнить авиапарк 80 самолетами», - сказал на брифинге в СЦК Каирбек Ускенбаев.

    Ранее глава МИИР РК прокомментировал вопрос задержки рейсов.

    Каирбек Ускенбаев призвал казахстанцев проявить терпение, так как авиакомпания не позволит взлететь самолету, не убедившись в надежности.


    Теги:
    МИИР РК Авиация Другие государственные органы Транспорт Астана для mail.ru
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!