АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пятью новыми самолетами пополнился авиапарк Казахстана. До 2025 года Казахстан планирует приобрести еще 51 самолет. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 2025 года планируем приобрести 51 самолет. В этом году должны были получить 14 новых самолетов, пять уже получили. Практически каждую неделю в СМИ даем информацию. Новый самолет пришел буквально два дня назад. До 2030 года планируем пополнить авиапарк 80 самолетами», - сказал на брифинге в СЦК Каирбек Ускенбаев.

Ранее глава МИИР РК прокомментировал вопрос задержки рейсов.

Каирбек Ускенбаев призвал казахстанцев проявить терпение, так как авиакомпания не позволит взлететь самолету, не убедившись в надежности.