Пять видов субсидий и льготные кредиты доступны коневодам Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз продолжает поддерживать отечественных товаропроизводителей, занятых коневодством. Мерами господдержки в прошлом году воспользовались 4,7 тысячи хозяйств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для развития отрасли, по предложению самих коневодов и отраслевых ассоциаций, государством предусмотрена линейка субсидий. В нее вошли:

- субсидирование приобретенных племенных жеребцов-производителей с нормативом субсидий 100 тысяч тенге за голову; - удешевление стоимости производства кобыльего молока с нормативом субсидий 60 тенге за кг; - удешевление стоимости приобретения и заготовки кормов для маточного поголовья лошадей с нормативом субсидий 20 тысяч тенге за голову; - субсидирование инвестиций за приобретение кормозаготовительной техники и оборудования для выращивания лошадей с долей возмещения 25%; - субсидирование процентных ставок на 10% по кредиту и лизингу.

По данным Министерства, в 2019 году мерами господдержки были охвачены 4,7 тысяч казахстанских коневодческих хозяйств.

Необходимо также добавить, что кроме перечисленных мер поддержки, для коневодов разработано льготное кредитование под 6% годовых на срок до 10 лет с целевым назначением «на закуп лошадей». С 2016 года работает Программа «Құлан». В 2018 году деньги на закуп 12 тысяч голов получили 512 хозяйств, в прошлом году легкие кредиты на закуп более 40 тысяч лошадей взяли 1440 хозяйств. Ожидается, что в 2020 году круг получателей финподдержки значительно расширится.

«Таким образом, со стороны государства оказываются все меры государственной поддержки для разведения как племенных, так и товарных лошадей», - говорится в сообщении ведомства.