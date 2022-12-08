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    Пять улиц остались без газа в Атырау

    8 Декабря 2022, 11:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять улиц остались утром без газа в одном из микрорайонов Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ЧП произошло в микрорайоне Атырау областного центра. Пять улиц - имени Нысанова, Тулекова, Зорбаева,Шауденова и Станционная, остались без газоснабжения. Это микрорайон частной застройки, где все дома отапливаются газом.

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, причина отключения газа - сработал предохранительный запорный клапан на газораспределительном оборудовании. На месте работает бригада специалистов. В ближайшее время подача газа будет восстановлена.

    Ранее сообщалось о том, что без тепла остались девять многоэтажек в Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Атырау
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