Пять улиц остались без газа в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять улиц остались утром без газа в одном из микрорайонов Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ЧП произошло в микрорайоне Атырау областного центра. Пять улиц - имени Нысанова, Тулекова, Зорбаева,Шауденова и Станционная, остались без газоснабжения. Это микрорайон частной застройки, где все дома отапливаются газом.
Как сообщили в пресс-службе городского акимата, причина отключения газа - сработал предохранительный запорный клапан на газораспределительном оборудовании. На месте работает бригада специалистов. В ближайшее время подача газа будет восстановлена.
Ранее сообщалось о том, что без тепла остались девять многоэтажек в Атырау.