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    Пять убийств раскрыли казахстанские полицейские по горячим следам

    21 Августа 2023, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершили 2879 преступлений, 1779 из них раскрыли за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейские раскрыли по горячим следам 5 убийств, 5 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 29 грабежей, 1 разбой и 398 краж чужого имущества», - сказала представитель МВД РК Шугыла Турлыбек в ходе брифинга.

    На прошлой неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Президент был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, о ходе реализации его поручений, данных на расширенном заседании коллегии ведомства.

    Как сообщил министр, сократилось количество убийств, хулиганства, краж, разбоев, грабежей, случаев скотокрадства и причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений. Он также озвучил результаты реализуемого в столице проекта CyberPol, направленного на совершенствование противодействия интернет-мошенничеству. Министр отчитался и о работе по борьбе с наркопреступностью.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью МВД РК Криминал полиция
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