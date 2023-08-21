Пять убийств раскрыли казахстанские полицейские по горячим следам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершили 2879 преступлений, 1779 из них раскрыли за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские раскрыли по горячим следам 5 убийств, 5 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 29 грабежей, 1 разбой и 398 краж чужого имущества», - сказала представитель МВД РК Шугыла Турлыбек в ходе брифинга.

На прошлой неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Президент был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, о ходе реализации его поручений, данных на расширенном заседании коллегии ведомства.

Как сообщил министр, сократилось количество убийств, хулиганства, краж, разбоев, грабежей, случаев скотокрадства и причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений. Он также озвучил результаты реализуемого в столице проекта CyberPol, направленного на совершенствование противодействия интернет-мошенничеству. Министр отчитался и о работе по борьбе с наркопреступностью.