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    Пять тысяч тракторов и 900 комбайнов произведут в этом году в Казахстане

    1 Августа 2023, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В секторе сельскохозяйственного машиностроения на текущий год запланировано производство 5 тысяч тракторов и 900 комбайнов. Об этом сегодня сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время производимая техника основана на крупноузловой сборке, и мы нацелены на планомерный переход предприятий на метод мелкоузловой сборки. Дальнейшее развитие сектора будет сфокусировано на наращивании производства навесной и прицепной техники, производство которых не в полной мере покрывает потребность внутреннего рынка», - сказал Марат Карабаев.

    Министр отметил, что расширение номенклатурного ряда техники позволит увеличить уровень локализации и нивелировать импортозависимость сектора.

    «В Костанайской области уже налажено производство кабин для тракторов. Примером активного развития кооперационных связей является ТОО «Казрост». При производстве зерноуборочных комбайнов и тракторов применяются отечественные аккумуляторы (ТОО «Кайнар-АКБ»), тележки для перемещения жаток (ТОО «КАИК»), топливные баки, балансирующие противовесы (АО «Тыныс»), воздушные фильтры (ТОО «КАЗТЕХФИЛЬТР»), жатки валковые (ТОО «ДонМар») и другие компоненты. В городе Костанае на площади 50 тысяч квадратных метров создан локализационный центр, где налажен цех порошковой окраски, цех сварки с прессово-сварочным участком, а также листогибочный тандем заготовительного цеха», - резюмировал Марат Карабаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Сельское хозяйство МИИР РК
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