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    Пять тысяч тонн картофеля и овощей планируют заложить в стабфонд в Атырау

    19 Марта 2023, 19:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в стабилизационный фонд в 2023 году планируется заложить 5 тысяч тонн картофеля и овощей, увеличив под них посевные площади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее около в 60 торговых точках области реализуются социально значимые продукты 18 видов. Их цены на 15 процентов ниже рыночных. Также в целях исключения дефицита сахара заключено предварительное соглашение с заводом «Көксу». Кроме того, в этом году «Қызанақ агро», поставляющее картофель и овощи в стабфонд, планирует увеличить посевные площади со 160 до 300 гектаров и собрать осенью свыше 5 тысяч тонн сельхозпродукции. Их заложат в стабфонд, что будет играть на стабилизацию цен. Эти продукты будут храниться на складе и реализовываться до мая. Кроме того, мы ведём переговоры по поставке овощей из других регионов», – проинформировала генеральный менеджер АО СПК «Атырау» Гульмира Мендалиева.

    Сейчас в стабилизационном фонде 813 тонн овощей, которых должно хватить до мая.

    Акиматом Атырауской области в настоящее время принимаются меры по стабилизации цен на лук. Об этом сообщил руководитель областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков.

    «В республике выросли цены на лук. Сейчас ведутся переговоры с Таджикистаном и Кыргызстаном. Если качество овощей будет хорошим, а цена приемлемой, будут предприняты дальнейшие действия по их приобретению. Также планируются поставки лука из Жамбылской области и соседней Западно-Казахстанской области», – сказал Нурбол Жанабеков.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экономика
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