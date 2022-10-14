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    Пять суток ареста получил за разбитую остановку житель Петропавловска

    14 Октября 2022, 17:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске хулигану предстоит провести ближайшие пять суток под арестом и возместить ущерб за разбитую остановку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, задержать мужчину, разбившего среди белого дня павильон на улице Жукова, помогло обращение прохожего. Участковый установил 21-летнего горожанина, который свой поступок объяснил алкогольным опьянением.

    Суд назначил нарушителю наказание в виде пяти суток административного ареста. Постановление передали в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города для подачи иска о возмещении причинённого ущерба. Сумма может составить около 500 тыс. тенге. Подобные иски ранее уже подавали на пьяных разрушителей городского имущества.

    «Суд вынес особое требование к поведению нарушителя сроком на три месяца. В этот период ему запрещено употреблять алкоголь. Контроль за исполнением будет возложен на участкового инспектора», — добавил начальник первого отдела полиции Тлеген Альжанов.

    Всего с начала года полицейские Петропавловска привлекли к ответственности за мелкое хулиганство более 300 человек.

    В городе от выходок нетрезвых жителей страдают и стеклянные остановки, и светофоры. Пьяные водители сбивают опоры, подвергая риску свою жизнь и окружающих. Последний инцидент произошел на той же улице Жукова. На днях сбитый светофор починили.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК
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