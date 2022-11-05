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    Пять стран пригласили казахстанских педагогов по робототехнике тренировать их национальные команды

    5 Ноября 2022, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асхат Аймагамбетов встретился с педагогами-тренерами сборной РК по робототехнике Асылбеком Мурзахметовым и Нурдаулетом Досмагамбет. Министр поздравил коллег с победой школьников на Всемирном чемпионате по робототехнике FIRST GLOBAL CHALLENGE - 2022, который проходил в Швейцарии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    Тренеры рассказали о подготовке к чемпионату и предложениях, поступивших от представителей Индонезии, Черногории, Исландии, Перу и Ливана, относительно подготовки команд этих стран к чемпионату следующего года.

    «У нас очень динамично развивается движение по робототехнике. И тот факт, что поступают такие предложения, говорит о результатах нашей работы и о высоких позициях Казахстана в области робототехники. Было приятно и неожиданно, что министр сразу же позвонил и поздравил детей лично. Многие школьники в нашей стране увлечены этим направлением. В школах открываются кабинеты по робототехнике. Рад, что министерство поддерживает вовлечение школьников в робототехнику и развивает это движение», – поделился Нурдаулет Досмагамбет.

    Отметим, что тренеры сборной намерены и далее развивать робототехнику в Казахстане. Вместе с министром просвещения они обсудили дальнейшую работу в этом направлении. Асхат Аймагамбетов поддержал проведение большого международного соревнования по робототехнике в 2023 году.

    Напомним, что в последние годы в стране открылись около 3 тысяч кабинетов робототехники, которые оснащены необходимым оборудованием и учебными пособиями. Также для детей разработаны специальные образовательные программы.


    Образование Минпросвещения РК
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