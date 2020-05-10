Пять сотен белых голубей взмыли в небо над Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полтысячи белых голубей украсили небо Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так голубеводы города решили отметить 75-летие Великой Победы.

Как сообщили в областной федерации «Клуб голубеводов», в этом году из-за карантина владельцы голубятен не смогли собраться на выставку голубей, которую с прошлого года планировалось проводить каждую весну. Поэтому любителями этих птиц было решено в честь 75-летия Победы в разных районах города одномоментно выпустить своих крылатых питомцев.

В небо взмыли на радость горожанам пять сотен белых голубей.



