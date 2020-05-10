Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Пять сотен белых голубей взмыли в небо над Атырау

    10 Мая 2020, 09:05

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полтысячи белых голубей украсили небо Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так голубеводы города решили отметить 75-летие Великой Победы.

    Как сообщили в областной федерации «Клуб голубеводов», в этом году из-за карантина владельцы голубятен не смогли собраться на выставку голубей, которую с прошлого года планировалось проводить каждую весну. Поэтому любителями этих птиц было решено в честь 75-летия Победы в разных районах города одномоментно выпустить своих крылатых питомцев.

    В небо взмыли на радость горожанам пять сотен белых голубей.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военный оркестр играл для ветерана во дворе дома в Петропавловске
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО